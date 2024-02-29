Омск-Информ
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·Общество

При мечети будет медресе – учебное заведение. Она находится по улице Куломзинской.

На Левобережье Омска открыли новую мечеть. Она расположена по улице Куломзинской. Открытие сооружения состоялось 27 февраля.

При мечети будет медресе, то есть учебное заведение, где будут готовить мусульманских служителей культа и учителей. Кроме того, для здания уже утвердили имам.

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·Общество

При мечети будет медресе – учебное заведение. Она находится по улице Куломзинской.

На Левобережье Омска открыли новую мечеть. Она расположена по улице Куломзинской. Открытие сооружения состоялось 27 февраля.

При мечети будет медресе, то есть учебное заведение, где будут готовить мусульманских служителей культа и учителей. Кроме того, для здания уже утвердили имам.

1658