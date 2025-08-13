Большинство из перечисленных организаций включены в Духовное управление мусульман Сибири.

В минувший понедельник, 11 августа, представители Духовного управления мусульман РФ объявили об официальном открытии мечети в селе Евгащино Большереченского района. Процесс подготовки к этому событию длился примерно семь лет.

Для функционирования новой мечети была создана Местная религиозная организация мусульман «Свет ислама» села Евгащино Большереченского района Омской области. Помимо этой новой организации, за 8 месяцев 2025 года в Омской области открыли еще 7 подобных объединений, а именно:

Местная религиозная организация мусульман: «Ихлас-Искренность» Нововаршавского района;

«Изобилие» города Омска;

«Справедливость» города Омска и Омской области;

«Милость» р. п. Тевриз;

Местная исламская религиозная организация: мечеть деревни Черталы Муромцевского района, села Баррикада Исилькульского района и мечеть «Медина» Шербакульского района.

Отметим, что большинство из перечисленных организаций включены в Духовное управление мусульман Сибири.