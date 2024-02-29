Омск-Информ
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·Общество

Национальный проект будет называться «Экономика данных». На него направят 700 млрд.

Президент Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных». Сделал он это на сегодняшнем послании Федеральному Собранию.

За шесть лет на новый проект планируют направить 700 млрд рублей. По словам Путина, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Также в стране появятся еще несколько новых национальных проектов. Среди них – «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России».

·Общество

Национальный проект будет называться «Экономика данных». На него направят 700 млрд.

Президент Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных». Сделал он это на сегодняшнем послании Федеральному Собранию.

За шесть лет на новый проект планируют направить 700 млрд рублей. По словам Путина, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Также в стране появятся еще несколько новых национальных проектов. Среди них – «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России».