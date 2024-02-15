Он будет развивать технологии сбережения здоровья. Кабинету министров президент дал срок до конца года.
Президент России Владимир Путин поручил запустить еще один национальный проект, сообщает «РИА Новости». Об этом он заявил на Форуме будущих технологий.
– По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации. В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию, – сказал Путин.
Глава государства рассчитывает, что в разработке проекта примут участие медики и ученые.
Второй Форум будущих технологий проходил в Москве 13–14 февраля.