В Омске в 2026 году продолжат масштабные проекты по школам и дорогам

В Омске подвели итоги реализации национальных проектов за 2025 год и обозначили ключевые задачи на 2026-й. О результатах рассказала заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.
– В 2025 году на реализацию национальных проектов направлено 6,72 млрд рублей, из них 3,94 млрд – средства федерального бюджета, 1,62 млрд – городского, 1,16 млрд – областного, – отметила она.
Город участвовал в четырех проектах нового цикла 2025–2030 годов: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие».
По проекту «Семья» возобновлено строительство детского сада на 310 мест по улице Завертяева (завершение – в 2027 году), выполнен капитальный ремонт и оснащение детского сада № 87, открыта модельная библиотека «Книжная Галактика».
В рамках проекта «Молодежь и дети» проводился капитальный ремонт 15 школ.
По направлению «Экологическое благополучие» компенсации на перевод с печного отопления на газ получили 2118 жителей.
Наиболее масштабные работы прошли по проекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году:
- расселено 36 жилых помещений (1406 кв. м);
- завершена реконструкция дороги по бульвару Архитекторов;
- начат первый этап реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина (завершение – 2026 год);
- отремонтировано 11 участков тепловых сетей (30,03 км);
- благоустроены три общественные территории: пешеходная аллея на границах улиц Энергетиков и Химиков, сквер имени Борцов Революции, территория пляжа «Центральный-2» (1-я очередь);
- выполнен ремонт пяти дорог;
- установлены 5 светофоров и 2 комплекса фотовидеофиксации;
- частными перевозчиками приобретено 55 автобусов в лизинг;
- проводился капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ (окончание – октябрь 2026 года).
На текущий год предусмотрено не менее 4,5 млрд рублей, при этом объем финансирования может быть увеличен по итогам федеральных отборов.
– Сделать предстоит много. Мы продолжаем реализацию ключевых проектов и рассчитываем на увеличение федеральной поддержки, – подчеркнула Елена Дячук.
В 2026 году запланированы:
По проекту «Семья»:
- продолжение строительства детского сада по улице Завертяева на 310 мест;
- капитальный ремонт трех детских садов (№ 279, 338, 369);
- оснащение трех детских школ искусств;
- создание модельной библиотеки имени Чернышевского и детского культурно-просветительского центра на базе библиотеки имени Пушкина.
По проекту «Молодежь и дети»:
- капитальный ремонт 12 зданий школ;
- мероприятия по дополнительному образованию и профориентации детей.
По проекту «Инфраструктура для жизни»:
- переселение граждан из аварийного жилья;
- завершение первого этапа реконструкции троллейбусного депо;
- ремонт 10 участков тепловых сетей;
- благоустройство четырех общественных территорий, включая набережную Тухачевского;
- ремонт пяти дорог (Красный Путь, Пушкина, Лукашевича и др.);
- завершение капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ;
- установка новых светофоров и камер фиксации.
– Национальные проекты – это инструмент формирования будущего города. Их результаты жители видят каждый день, – отметила Елена Дячук.
В администрации подчеркнули, что работа по привлечению федеральных средств и расширению участия Омска в национальных проектах будет продолжена.