В Омске в 2026 году продолжат масштабные проекты по школам и дорогам

По итогам 2025 года на реализацию национальных проектов в Омске направлено 6,72 млрд рублей. В 2026 году город продолжит ключевые инфраструктурные и социальные программы.

Фото: omskinform.ru

В Омске подвели итоги реализации национальных проектов за 2025 год и обозначили ключевые задачи на 2026-й. О результатах рассказала заместитель мэра, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

– В 2025 году на реализацию национальных проектов направлено 6,72 млрд рублей, из них 3,94 млрд – средства федерального бюджета, 1,62 млрд – городского, 1,16 млрд – областного, – отметила она.

Город участвовал в четырех проектах нового цикла 2025–2030 годов: «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие».

По проекту «Семья» возобновлено строительство детского сада на 310 мест по улице Завертяева (завершение – в 2027 году), выполнен капитальный ремонт и оснащение детского сада № 87, открыта модельная библиотека «Книжная Галактика».

В рамках проекта «Молодежь и дети» проводился капитальный ремонт 15 школ.

По направлению «Экологическое благополучие» компенсации на перевод с печного отопления на газ получили 2118 жителей.

Наиболее масштабные работы прошли по проекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году:

расселено 36 жилых помещений (1406 кв. м);

завершена реконструкция дороги по бульвару Архитекторов;

начат первый этап реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина (завершение – 2026 год);

отремонтировано 11 участков тепловых сетей (30,03 км);

благоустроены три общественные территории: пешеходная аллея на границах улиц Энергетиков и Химиков, сквер имени Борцов Революции, территория пляжа «Центральный-2» (1-я очередь);

выполнен ремонт пяти дорог;

установлены 5 светофоров и 2 комплекса фотовидеофиксации;

частными перевозчиками приобретено 55 автобусов в лизинг;

проводился капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ (окончание – октябрь 2026 года).

На текущий год предусмотрено не менее 4,5 млрд рублей, при этом объем финансирования может быть увеличен по итогам федеральных отборов.

– Сделать предстоит много. Мы продолжаем реализацию ключевых проектов и рассчитываем на увеличение федеральной поддержки, – подчеркнула Елена Дячук.

В 2026 году запланированы:

По проекту «Семья»:

продолжение строительства детского сада по улице Завертяева на 310 мест;

капитальный ремонт трех детских садов (№ 279, 338, 369);

оснащение трех детских школ искусств;

создание модельной библиотеки имени Чернышевского и детского культурно-просветительского центра на базе библиотеки имени Пушкина.

По проекту «Молодежь и дети»:

капитальный ремонт 12 зданий школ;

мероприятия по дополнительному образованию и профориентации детей.

По проекту «Инфраструктура для жизни»:

переселение граждан из аварийного жилья;

завершение первого этапа реконструкции троллейбусного депо;

ремонт 10 участков тепловых сетей;

благоустройство четырех общественных территорий, включая набережную Тухачевского;

ремонт пяти дорог (Красный Путь, Пушкина, Лукашевича и др.);

завершение капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ;

установка новых светофоров и камер фиксации.

– Национальные проекты – это инструмент формирования будущего города. Их результаты жители видят каждый день, – отметила Елена Дячук.

В администрации подчеркнули, что работа по привлечению федеральных средств и расширению участия Омска в национальных проектах будет продолжена.