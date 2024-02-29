Об этом рассказал сегодня президент России Владимир Путин. Продолжатся и действующие федеральные проекты в области здравоохранения.

Об этом рассказал сегодня президент России Владимир Путин. Продолжатся и действующие федеральные проекты в области здравоохранения.

Во время сегодняшнего бюджетного послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поблагодарил организации, оказывающие помощь пожилым и больным людям, детям-инвалидам и сказал, что считает необходимым нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета. Это выведет ее на единый высокий стандарт и обеспечит максимальную доступность тем, кто сильнее всего в такой помощи нуждается. Это около полумиллиона граждан.

– Средняя продолжительность жизни превысила 73 лет – мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – заявил глава государства.

При этом, по словам Путина, важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье. Продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом.

Кроме того, президент предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного.