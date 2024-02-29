Более 30 учащихся омских колледжей и вузов побывали на промышленной площадке завода «Полиом» в рамках проекта «Путь к успеху».

Более 30 учащихся омских колледжей и вузов побывали на промышленной площадке завода «Полиом» в рамках проекта «Путь к успеху».

Целью социальной инициативы сотрудников Омского завода полипропилена является развитие у подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья надпрофессиональных навыков (soft skills), которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Участники проекта «Путь к успеху» уже неоднократно встречались с потенциальными работодателями, но впервые занятие для них провели на территории настоящего предприятия.

На «Полиоме» гостям показали все этапы производства – от сырья до готовой продукции. После экскурсии специалисты HR-службы завода провели для ребят тренинг по тайм-менеджменту, на котором подробно разобрали технику планирования «Слоны и лягушки».

Наша справка: «Лягушками» в тайм-менеджменте называют небольшие, но неприятные дела. Они не занимают много времени, но почему-то их всегда хочется отложить. Это может быть визит к врачу, необходимость отправить посылку, забрать документы, помыть полы. «Слоны» – объемные и тяжелые задачи. Это подготовка к выпускным и вступительным экзаменам, изучение иностранного языка, написание диплома или курсовой. «Единороги» – дела-мечты, за которые мы никак не можем взяться, потому что они кажутся нереальными.

– Мне очень понравилась экскурсия – было интересно побывать на производстве, о котором я раньше ничего не знала. Полезной была презентация о soft skills. Взяла на вооружение методику управления своим временем. Теперь все свои задачи, цели, мечты и желания обязательно разделю на «лягушек», «слонов» и «единорогов». Мне, как будущему юристу, это точно потребуется, – поделилась впечатлениями студентка Омской академии экономики и предпринимательства Ксения Гаммер.

Как признались студенты, на предприятии реального сектора экономики они оказались впервые.

– Этот визит надолго останется в памяти у ребят. Студентам с особыми образовательными потребностями важно научиться действовать в нестандартных ситуациях, использовать креативное мышление, работать в команде, быстро принимать решения и заводить новых друзей. Хорошо, что они на примере реального производства увидели, насколько важны эти навыки», – отметила автор проекта «Путь к успеху» Светлана Игнатенко.

В конце визита на «Полиом» все гости получили на память об экскурсии пробирки с гранулами омского полимера и значки из коллекции «Между нами химия».

– Волонтеры завода участвуют в проекте «Путь к успеху» уже второй год. Это отличная инициатива. С одной стороны, она позволяет помочь будущим специалистам с особенностями здоровья получить актуальные знания и навыки, увидеть, как устроены современные заводы. С другой стороны, это возможность для наших корпоративных волонтеров проявить себя и свои лучшие качества. Развитие soft-навыков поможет каждому из участников проекта найти работу своей мечты и легко идти по жизни – мы рады сделать свой вклад в этот проект, – сообщила начальник службы по персоналу и общим вопросам завода «Полиом» Елена Жукова.

Напомним, что это уже вторая инклюзивная экскурсия, которую проводят на Омском заводе полипропилена. В прошлый раз на площадке «Полиома» побывали члены Омского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Промышленными туристами стала группа из 11 человек разных возрастов и профессий.