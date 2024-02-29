Теперь она будет руководить не министерством экономики, а министерством экономического развития региона.

Теперь она будет руководить не министерством экономики, а министерством экономического развития региона.

Вчера губернатор Виталий Хоценко подписал указ о назначении министра экономического развития Омской области. С сегодняшнего дня Анна Негодуйко перестает быть министром экономики и уже завтра вступает в переименованную должность на год.

Министерство экономики Омской области сегодня завершает свое существование. С 1 марта оно станет министерством экономического развития.

Напомним, Анна Негодуйко стала министром в 2020 году. В ноябре прошлого года новый губернатор Хоценко переназначил ее на эту должность.