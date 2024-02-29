Анатолий Беззубцев передал бразды правления предприятием своему сыну Евгению, который до этого был заместителем директора.

Анатолий Беззубцев передал бразды правления предприятием своему сыну Евгению, который до этого был заместителем директора.

У одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – «Иртышской птицефабрики» сменился директор. Вместо много лет возглавлявшего ЗАО «Иртышское» Анатолия Беззубцева должность гендиректора занял его сын Евгений.

– Время пришло, надо дать дорогу молодым, – заявил РИА «Омск-информ» Анатолий Беззубцев. – Евгений долгое время был моим заместителем, теперь пришло время ему стать генеральным директором.

При этом 67-летний Анатолий Беззубцев признался, что полностью не отойдет от дел и продолжит участвовать в управлении птицефабрикой. Семья Беззубцевых также явлется совладельцем ЗАО «Иртышское» – крупнейшего производителя куриных яиц в регионе.

Отметим, что весной 2021 года Анатолий Беззубцев отказался от мандата депутата Заксобрания, в которое избирался 5 созывов подряд.