Горожане смогут вспомнить времена начала 2000-х, когда этот транспорт ездил по Ленина. На этот раз троллейбусы отправят на Ленина вынужденно.

Горожане смогут вспомнить времена начала 2000-х, когда этот транспорт ездил по Ленина. На этот раз троллейбусы отправят на Ленина вынужденно.

В Омске на улицу Ленина вернутся троллейбусы. Как сообщил в своем интервью ИА «Омск-информ» глава дептранса Вадим Кормилец, этот транспорт отправят на Ленина на период ремонта Комсомольского моста, который закроют для проезда всех видов транспорта в 2026 году.

Из-за этого общественный транспорт пустят в том числе по улице Ленина, так как иной альтернативы и не будет. Тем более если речь идет о троллейбусах.

– Рассматриваем вариант восстановления движения троллейбусов по Ленина от Ленинградской площади в сторону «Яблоньки». Там для троллейбусов планируем отдать одну полосу из трех, – сообщил Вадим Кормилец. – Планируем насытить улицу Ленина пассажирским транспортом и улицу Бударина предусмотреть для проезда личного автотранспорта.

Комсмольский мост в рамках капремонта будет закрыт и разобран. Поэтому ближайшими мостами, через которые можно будет проехать, являются Юбилейный и Фрунзенский.