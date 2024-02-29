Исключением стало региональное Минцифры, где вместо 11 человек будут трудиться 22.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об изменении численности сотрудников исполнительной власти региона. Указ был опубликован вчера, 28 февраля.
Согласно документу, в части министерств региона пройдет сокращение численности работников. Исключением стало региональное Минцифры, где вместо 11 человек будут трудиться 22.
Так, на одного работника меньше станет в региональных Минздраве, Минкульте, Минстрое, Минсельхозе, Минэнерго, а также в РЭК, в Госинспекции по надзору за техсостоянием самоходных машин и Главном управлении финансового контроля. Двух сотрудников лишатся Минтруд, Минфин, Минэкономики и Главное государственно-правовое управление. А штат Минобразования станет меньше на трех человек.