Для этого нужно записаться в секции по плаванию в «Сибирский нефтяник» или городскую спортшколу № 6.

Для этого нужно записаться в секции по плаванию в «Сибирский нефтяник» или городскую спортшколу № 6.

Министр спорта Иван Колесник прокомментировал высокую стоимость занятий в новом АРТ бассейне на Московке-2. По данным с сайта спорткомплекса, в месяц 12 платных групповых занятий с тренером для ребенка обойдутся 4,8 тыс. рублей. Однако, по словам чиновника, платить придется не всем, с марта там начнут работать бесплатные секции.

– Мне в соцсетях и через систему «Инцидент менеджмент» поступает много вопросов от омичей по поводу высокой стоимости детских занятий с тренером в новом АРТ бассейне на Московке-2, – рассказал министр спорта Иван Колесник.

Чиновник отметил, что бесплатные занятия организуют «Сибирский нефтяник» и городская спортшкола олимпийского резерва № 6. Тренировки будут проходить как в самом бассейне, так и в зале с тренажерами.