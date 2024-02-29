Омск-Информ
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·Общество

Билет праздничного тиража ко Дню защитника Отечества мужчина приобрел на почте за несколько дней до розыгрыша.

Житель Русской Поляны стал миллионером. Неожиданно разбогатеть ему помог билет лотереи «Мечталлион». На него он потратил 100 рублей, а приобрел в 10 тысяч раз больше.

– Известно, что победитель праздничного тиража к 23 Февраля приобрел лотерейный билет в почтовом отделении 646780 за несколько дней до розыгрыша, – сообщила пресс-служба Почты России.

Телевизионные трансляции тиражей «Мечталлиона» проходят еженедельно.

1904
·Общество

Билет праздничного тиража ко Дню защитника Отечества мужчина приобрел на почте за несколько дней до розыгрыша.

Житель Русской Поляны стал миллионером. Неожиданно разбогатеть ему помог билет лотереи «Мечталлион». На него он потратил 100 рублей, а приобрел в 10 тысяч раз больше.

– Известно, что победитель праздничного тиража к 23 Февраля приобрел лотерейный билет в почтовом отделении 646780 за несколько дней до розыгрыша, – сообщила пресс-служба Почты России.

Телевизионные трансляции тиражей «Мечталлиона» проходят еженедельно.

1904