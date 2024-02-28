Пока Константин Прохоров восстанавливается в госпитале после ранения, он поет и играет на гитаре.

Пока Константин Прохоров восстанавливается в госпитале после ранения, он поет и играет на гитаре.

Участвовавший в СВО омич Константин Прохоров написал песню. Как сообщает RT , сейчас он находится в госпитале: в бою парень потерял ногу.

Омича мобилизовали 28 сентября 2022 года. Сначала он попал в 76-ю дивизию ВДВ в Пскове, а потом в 175-ю отдельную разведывательную бригаду в качестве пулеметчика. Первое ранение парень получил в руку 20 июля. Во время штурма, который длился 12 часов, Константин отвлекал на себя силы противника, чтобы прикрыть товарищей. За это был представлен к ордену Мужества. Еще одно ранение парень получил 2 ноября: подорвался на мине, когда шел спасать товарища.

Отметим, что омич с детства пишет песни и поет. Несколько песен сочинил прямо в окопах, а эту – в честь фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Сейчас он играет на общей гитаре в госпитале, потому что свою оставил на передовой.