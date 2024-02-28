У нашего региона оказались максимальные доля и объем продукции. Однако по основному объему продовольственной пшеницы в лидерах Алтайский край.
На ежегодной агрономической конференции регионального Минсельхоза в Алтайском крае рассказывалось о качестве и экспорте сибирского зерна.
По данным, приведенным заместителем директора алтайского филиала Центра оценки качества зерна Марией Шостак, исследовано более 3 млн тонн пшеницы. Результаты выявили, что 59 % из них – пшеница 3-го класса, 25 % – пшеница 4-го класса, еще 15 % – фураж.
– Максимальные доля и объем 3-го класса пшеницы у Омской области, 79 % и 1,4 млн т соответственно. Хорошее распределение по классам показала красноярская пшеница: 59 % (985 тыс. тонн) – 3-й класс, 24 % (405 тыс. тонн) – 4-й класс, – сообщается на сайте центра.
Но все-таки по основному объему продовольственной пшеницы (с 1-го по 4-й классы) в Сибирском федеральном округе стал Алтайский край – там собрали 2,1 млн тонн.