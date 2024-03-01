Министр образования рассказал «Омск-информу» о президентском нацпроекте, новых школьных предметах, борьбе с бумажной нагрузкой педагогов и инженерном образовании с детского сада.

Министр образования рассказал «Омск-информу» о президентском нацпроекте, новых школьных предметах, борьбе с бумажной нагрузкой педагогов и инженерном образовании с детского сада.

Заместитель председателя правительства, министр образования Омской области Иван Кротт принял в гостях обозревателя РИА «Омск-информ». В обстоятельном интервью он откровенно рассказал о капремонтах школ и строительстве новых, обновлении автобусов для сельских и городских учащихся, сложностях в школьном питании и подготовке специалистов для оборонки.

Все эти вопросы министр образования региона старается держать на контроле и решать по мере возможности. Разумеется, не один, а в тандеме с коллегами из других омских и федеральных ведомств. И при этом умудряется продвигать новые технологии, дисциплины и направления.

Переход в министры дался непросто

– Иван Иванович, не могу не начать с этого вопроса. 3,5 года вы проработали ректором Омского педуниверситета, и там проявили себя как креативный и ресурсный руководитель. А с прошлого года заняли должность заместителя председателя правительства и министра образования. Как оцениваете себя, как адаптировались к этой работе?

– Об оценке надо спрашивать у губернатора Виталия Хоценко, потому что он очень требовательный руководитель, и будет оценивать профессиональные показатели по итогам года. Честно скажу, переход в новый статус получился непростым. Комфортно и классно работалось ректором, где остались своя атмосфера и коллектив. Здесь более разносторонние задачи, ответственности больше. Главное, было бы желание работать и решать поставленные задачи.

– Вам доверили дополнительно координировать министерство культуры Омской области. Вникли ли в проблемы, есть ли какие-то совместные проекты с Юрием Трофимовым?

– Минкульт – очень интересное ведомство. Глава министерства Юрий Трофимов много делает для популяризации культуры Омской области на общероссийском уровне. Мы работали с ним еще в мою бытность ректором педуниверситета. Знаю его как историка, музейного работника. Эта сфера мне очень знакома. Конечно, не очень владею театральными делами, но сейчас вникаю в эти тонкости. Там есть любопытные проекты. И самое главное, в этой сфере работают отзывчивые, хорошие люди, которые так же, как и учителя, служат обществу и региону, популяризируя историю и культуру.

Что касается совместных проектов, то в историческом парке «Россия – моя история» мы открыли мультимедийную выставку «Просвещение: большие перемены». Ранее она экспонировалась на выставке «Россия» на ВДНХ, а теперь представлена в 25 регионах страны, в том числе в Омской области. Омичи могут увидеть, какой путь прошла отечественная система образования, от меловой доски до современных цифровых технологий и новшеств.

Инженерное образование с детского сада

– Недавно вы вернулись из Казани, где проходили обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Что нового почерпнули и как намерены использовать полученные знания в качестве министра образования?

– Это курсы кадрового резерва, предполагающие оперативный уровень подготовки руководителей для образования, науки и технологий. Данный модуль посвятили, прежде всего, цифровой трансформации научной отрасли. Он проходил на базе Казанского федерального университета и предполагал различные активности. Мы посещали самый молодой город России Иннополис, знакомились с основными тенденциями развития этого направления, принимали участие в мастер-классах.

Многие наработки мы пытаемся применить и в Омской области. Например, сейчас мы обсуждаем проект опережающего развития инженерного образования. То есть своеобразный кластер «детский сад – школа – система профессионального образования – вуз». И в качестве пилотного объекта мы берем инженерный лицей, который откроется на Космическом проспекте в сентябре. И потом этот опыт планируем растиражировать в других округах Омска. В качестве основного ядра возьмем школы. Есть и партнеры, Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ОНХП» Игоря Зуги.

– Все ли удалось реализовать по нацпроекту «Образование»? Оправдались ли ожидания?

– Здесь нужно быть честным и открытым, прежде всего с собой. У нас желаний и планов много, а удается сделать чуть меньше. Думаю, что в ближайшее время появятся новые направления нацпроекта «Образование». К примеру, в прошлом году получили федеральную субсидию в размере около 30 млн рублей на обновление материально-технической базы четыре организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. В школы приобрели оборудование для трудовых мастерских по строительному, агропромышленному, полиграфическому и швейно-вязальному профилям. Важно, чтобы ребята, выйдя за стены учреждения, нашли себе высокооплачиваемую интересную работу. Нам здесь есть чем гордиться.

Школы дождались ремонта

– На капремонт школ в Омской области выделено более 4 млрд рублей. Бывали ли в этих учреждениях и составили ли какое-то представление о состоянии учебного комплекса в райцентрах?

– Недавно у нас состоялся всероссийский штаб, где все регионы-участники этой программы отчитывались перед куратором, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком за 2023 год и делились планами на 2024 год. Действительно, мы вошли в волну больших капитальных ремонтов школ. В перечне на этот год – 24 учреждения в регионе, из них 19 объектов планируем отремонтировать за два года. Но если получится, они обретут новый облик раньше. В середине февраля побывал в кадетской школе-интернате им. Язова. Осмотрел учебный и спальный корпуса. Здесь уже с конца декабря подрядная организация вышла на объект. Сейчас идет демонтаж: вскрыли потолки и пол, продолжается отбивка стен. Эти работы выполнены на 60 % – хороший опережающий график темп работы. Надеемся на достойных и ответственных подрядчиков.

Кроме этого, в течение 2024 года приведут в порядок еще пять объектов. Договоры заключены, подрядчики начали демонтажные работы, в Омске уже освобожден ряд школ. Часть из них закроется на ремонт в весенние каникулы. В районах уже везде стартовали работы. У родителей сразу поднялось возмущение, это понятно, что образовался ряд неудобств. Но мы хотим сдать объекты как можно раньше нормативного срока, не в ущерб качеству, и это принципиальная позиция. В зданиях школ обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют входные группы, укрепят фундаменты, цоколи, заменят перекрытия и полы, системы отопления, установят новую вентиляцию, а также сети водоснабжения и канализации, проведут внутреннюю отделку всех учебных помещений, залов и пищеблока.

У нас также определены пять объектов на ремонт в 2025 году и 19 – в 2026 году. В ближайшее время, весной, объявят новый нацпроект, который начнется со следующего года. Это модернизация детсадов, учреждений среднего профессионального образования. В бюджете региона заложены средства на подготовку проектно-сметной документации с экспертизой. Готовим перечень таких объектов.

Санкции и канадский клен

– Как обстоят дела с возведением школы в Исилькуле? Насколько известно, в Исилькуле вновь ищут подрядчика для завершения объекта. А в Горьковском школу уже открыли.

– Сейчас в регионе на разных стадиях идет строительство четырех учреждений. Но мы прекрасно понимаем, что есть целый ряд трудностей. Школу в Исилькуле так и не достроили. С подрядчиком расторгнут контракт, возбуждено уголовное дело. Объявлены новые торги. Объект готов на 50 %, предполагаю, что в этом году мы его завершим. Горьковская школа в конце года получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Лицензия выдана 18 января этого года. Учреждение работает в полном объеме. На втором этапе планируется завершить физкультурно-оздоровительный комплекс при школе. Его сдадут в ближайшее время, готовность объекта 98 %. Комплекс проектировался до начала санкций, успели закупить материалы. Здесь сделали покрытие из канадского клена.

– Как обстоят дела со строительством школы в микрорайоне Серебряный Берег?

– Там есть сложности. Подрядчик там фактически бросил стройку, ведутся претензионные работы. Жители возмущаются, поскольку не видят никакой активности. Все эти моменты ушли в юридическую плоскость, надеюсь, что проблемы разрешатся, и мы все-таки получим прекрасный объект.

Родители справедливо жалуются на питание

– Как планируете решать проблему школьных автобусов?

– В Омской области 675 автобусов ежедневно возят более 17,2 тыс. детей в 419 общеобразовательных организаций из 1209 населенных пунктов. За последние 5 лет Омская область получила 362 автобуса. Причем модификации машин для северных и южных районов области разные, на базе «газелей», УАЗов и ПАЗов. Таким образом, школьный автопарк удалось обновить более чем на 53 %. На данный момент имеется потребность в замене 85 школьных автобусов, заявка была направлена в Министерство просвещения России.

– Отдельный вопрос – качество питания в омских школах. Уже понятно, что не везде оно на должном уровне.

– У меня у самого дети школьники: то едят, то не едят в столовой. На самом деле, тут все упирается в Федеральный закон № 44: выигрывает тот поставщик, который предложил наилучшие условия. Администрация города отладила процесс, дети получают горячее и сбалансированное питание. Шероховатости, конечно, существовали раньше, будут возникать и дальше. Приведу пример, как можно было бы минимизировать ситуацию со сменой поставщиков в начале этого года. Многое зависит от директора и администрации учреждения. В лицее № 92 с нового года сменился подрядчик организации питания. В образовательной организации работа с новым поставщиком была налажена заранее. Директор лицея решила все оргвопросы еще в декабре. Такой подход помог избежать проблем, и лицеисты после новогодних каникул вовремя получили горячее питание.

К качеству школьного питания есть вопросы со стороны родителей, они совершенно справедливы, и мы регулярно реагируем на такие жалобы. В основном их два вида: на холодное питание и на вкус блюд. Иногда анонимные жалобы не подтверждаются после проверки и оказываются фейком. Так было недавно, например, в школе пожаловались на инородные предметы в супе и выложили анонимное фото в паблике. Выяснилось, что такой посуды, как на фото, в школьной столовой нет. Проверили и меню, был ли вообще в начале этого года в школьной столовой такой суп и каша. Результат очевидный – такого блюда детям не подавали.

Сейчас проводим большую совместную работу в сфере школьного питания с Общероссийским народным фронтом и органами прокуратуры. Уверен, вместе нам удастся минимизировать количество жалоб, изменить подход к организации питания можно.

Борьба с бумажной работой

– Депутат Госдумы Олег Смолин постоянно говорит о том, что нужно повышать престиж работы педагога, и тогда в систему образования пойдет приток новых кадров. А вы как считаете, реально ли это сделать, например, убрав часть отчетной работы из деятельности учителя?

– Основной запрос учителей касается двух моментов: снижения бюрократической нагрузки и повышения заработной платы. Это объективные моменты. Работа по снижению документационной нагрузки на педагогов идет и на федеральном, и на региональном уровне. Два раза в месяц проводим заседания рабочей группы по этому вопросу, сверяем часы, прорабатываем механизмы. На уровне Рособрнадзора уже принят ряд действенных мер, которые помогают снижать ненужную документационную работу. Минпросвещения России утвердило перечень из пяти документов, за пределами которого никто не вправе требовать от учителей школ ведения иной документации. Сейчас аналогичные перечни разрабатываются для воспитателей детских садов, преподавателей вузов и учреждений профессионального образования. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев обозначил, что к 1 сентября такие перечни должны появиться по всем уровням образования.

В Омской области продолжаются профилактические визиты специалистов департамента по надзору и контролю в сфере образования в учреждения образования. В 2023 году совершено уже 92 визита в Горьковский, Крутинский, Колосовский и Азовский районы. В 2023 году было более 200 профилактических визитов в 10 районов. Работаем на местах, помогаем, разъясняем, в муниципалитеты направляем рекомендации по снижению документационной нагрузки. К следующему заседанию подключим представителей колледжа, адаптивной школы, департамента образования и советника министерства образования на общественных началах. Важно, чтобы в рабочей группе были и те, кто работает с документами, и те, кто работает с педагогами. Здесь важно учитывать взгляды разных сторон.

– Что касается системы профессионального образования, дефицит каких специалистов испытывает Омская область в первую очередь?

– Проблема нехватки кадров волнует работодателей во многих сферах, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе, импортозамещении, промышленности, образовании, здравоохранении. Ежегодно увеличивается объем контрольных цифр приема по приоритетным для региона направлениям. Появляются новые профессии, и открывается набор на обучение по новым специальностям.

Так, с 1 сентября 2023 года в Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского ведется подготовка кадров для беспилотной авиации. В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» Омавиатом разработаны программы подготовки специалистов в соответствии с потребностью предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников проекта.

История Омской области и сити-фермерство

– С высоты поста министра образования как считаете, какие предметы нужно вводить в омских школах?

– Есть три нововведения в этой части, которые я полностью поддерживаю. Первое, предмет «Труд» вернется в российские школы в качестве обязательного с 1 сентября. Министерство просвещения утвердило для него модульную структуру, которая объединит сразу несколько направлений. Пять из них обязательные, еще три вариативные. Обязательными станут «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». На выбор можно также изучать «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

Также Минпросвещения допускает разработку дополнительных вариативных модулей на уровне региона — в зависимости от его потребностей: например, «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии». Модули актуальны для средних и старших классов школы. На «Труд» выделят два часа в неделю в 5–7-х классах и один — в 8–9-х. Сейчас важно подготовить кадры для преподавания труда в новом формате. Одно из решений — искать профессионалов в отдельных областях внутри школы. Учитель ИЗО вполне может быть заинтересован в преподавании модуля «Компьютерная графика. Черчение», а учитель информатики — в «Робототехнике».

Второе, с 1 сентября во всех школах с 8-го по 11-й класс будет введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который расширит «Основы безопасности жизнедеятельности». Этот предмет комплексный: он затрагивает, в том числе, вопросы информационной безопасности, противодействия фейкам. Ребятам расскажут, как оказывать первую медицинскую помощь, какой порядок действий предусмотрен при непредвиденных ситуациях. К преподаванию предмета планируется привлекать также и участников СВО.

Третье, это курс «История нашего края», которым дополнят предмет «История». Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В Омской области уже идет работа в этом направлении и создается региональный учебник по истории региона для учеников 5-7 классов. До конца 2024 года планируем выйти на публикацию учебника, планируем привлечь федеральное финансирование.

Фейковый и «домашний» министр

- Много шума наделала история с фейковым министром образования. Как поняли, что вас атакуют мошенники, успел ли кто-то попасться из коллег?

- Бдительные коллеги сразу скидывают скриншоты переписок с фейковыми аккаунтами, которые создали мошенники. Чаще всего недоброжелатели используют схему, будто бы я предупреждаю о звонках из силовых и надзорных органов. До сих пор пишут распоряжения от моего имени в качестве ректора педуниверситета. Всегда призываю коллег сразу же сообщать о таких случаях.

- Остается ли у вас время на семью, увлечения, путешествия?

- Честно скажу, хотелось бы побольше свободного времени. Когда возникает минутка, провожу ее в кругу семьи, с детьми и супругой. Им большая благодарность, что терпят мои ранние уходы и позднее возвращение домой. Бытовые хлопоты ложатся на жену и старшую дочь. Кроме того, стараюсь в выходной день успеть съездить и в Называевск к матушке, чтобы повидаться и помочь с домашними делами.