Ранее мужчины были судимы за кражи, но наказания решили избежать. Поймали их росгвардейцы.

Ранее мужчины были судимы за кражи, но наказания решили избежать. Поймали их росгвардейцы.

За прошедшие сутки сотрудники Росгвардии задержали сразу двух омичей, которые находились в розыске.

Первый инцидент произошел в райцентре Муромцево. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили неподалеку от местной школы пьяного мужчину. Позже выяснилось, что 36-летний местный житель ранее уже был судим за кражу. Но от административных процедур он скрывался, за это и был объявлен в розыск.

Второго омича поймали в Ленинском округе Омска. 32-летний мужчина совершил кражу и скрывался от судебных приставов

Теперь с мужчинами будет разбираться полиция.