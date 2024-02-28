Омск-Информ
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·Общество

Ранее мужчины были судимы за кражи, но наказания решили избежать. Поймали их росгвардейцы.

За прошедшие сутки сотрудники Росгвардии задержали сразу двух омичей, которые находились в розыске.

Первый инцидент произошел в райцентре Муромцево. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили неподалеку от местной школы пьяного мужчину. Позже выяснилось, что 36-летний местный житель ранее уже был судим за кражу. Но от административных процедур он скрывался, за это и был объявлен в розыск.

Второго омича поймали в Ленинском округе Омска. 32-летний мужчина совершил кражу и скрывался от судебных приставов

Теперь с мужчинами будет разбираться полиция.

·Общество

Ранее мужчины были судимы за кражи, но наказания решили избежать. Поймали их росгвардейцы.

За прошедшие сутки сотрудники Росгвардии задержали сразу двух омичей, которые находились в розыске.

Первый инцидент произошел в райцентре Муромцево. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили неподалеку от местной школы пьяного мужчину. Позже выяснилось, что 36-летний местный житель ранее уже был судим за кражу. Но от административных процедур он скрывался, за это и был объявлен в розыск.

Второго омича поймали в Ленинском округе Омска. 32-летний мужчина совершил кражу и скрывался от судебных приставов

Теперь с мужчинами будет разбираться полиция.