Омич сыграл автоинспектора. По словам актера, роль небольшая, но запоминающаяся.

Омич сыграл автоинспектора. По словам актера, роль небольшая, но запоминающаяся.

Уроженец Омска актер Азамат Нигманов сыграл в новом комедийном телесериале «Наследство», премьера которого состоится 11 марта на канале ТНТ.

– Это ироничный сериал, где я играю сотрудника ДПС. Роль небольшая, но я думаю, запоминающаяся, – признается Азамат.

По сюжету богатый авантюрист Виктор 25 лет назад, опасаясь уголовного преследования, сбежал из России, оставив жену и детей. Спустя четверть века он вернулся на родину, чтобы наладить отношения с родными, а заодно решить свои проблемы с законом. Семья ему не слишком рада, но Виктор обещает многомиллионное наследство самому чуткому из родственников. Учитывая, что все они обычные люди и не слишком богаты, за обещанное начинается борьба.

Главную роль исполнил Александр Робак. Также в сериале снимаются Нонна Гришаева, Алена Бабенко, Глеб Калюжный и другие.

Что касается Азамата Нигманова, он родился в Омске в 1987 году. После окончания школы переехал в Москву, где с отличием окончил театральный институт имени Бориса Щукина. Сегодня служит в столичном театре «Электротеатр Станиславский».