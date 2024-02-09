У него есть шанс выиграть 300 тысяч, если его произведение понравится жюри и зрителям.

У него есть шанс выиграть 300 тысяч, если его произведение понравится жюри и зрителям.

Омский железнодорожник Сергей Романов принял участие в шоу «Конфетка» (16+) на ТНТ, в котором популярные артисты перепевают песни авторов из интернета. Выпуск с песней омича выйдет в эфир завтра в 20:00.

Сергей работает монтером на железной дороге, а в свободное время пишет стихи и музыку. Песню «Я ухожу» он написал для регионального конкурса «Калина Красная».

– Когда меня пригласили в шоу «Конфетка», сначала я не поверил, а когда убедился, что это правда, конечно же, обрадовался, потому что это неповторимый шанс заявить о себе, о своем творчестве. В случае победы приз я потрачу на новые творческие достижения, может быть, сниму клип, – поделился Сергей.

У омича есть шанс выиграть 300 тыс. рублей, если жюри и зрители проголосуют за его произведение.