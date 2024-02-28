С сегодняшнего дня светофоры начали работать по-другому на пересечении улиц Дианова и Дергачева, а также на улице Машиностроительной.

С сегодняшнего дня светофоры начали работать по-другому на пересечении улиц Дианова и Дергачева, а также на улице Машиностроительной.

В Омске снова на двух перекрестках изменили режим работы светофоров. Изменения коснулись работы светофора на пересечении улиц Дианова и Дергачева, а также на улице Машиностроительной в районе ТК «Метро».

Теперь в период с 7:00 до 9:00 часов на первом перекрестке время работы разрешающего сигнала для транспорта, едущего по улице Дианова, будет увеличено с 35 до 38 секунд.

– В режим работы светофорного объекта на улице Машиностроительной внесены изменения, перераспределяющие продолжительность работы разрешающих сигналов для различных направлений в зависимости от времени суток и фактической загруженности подходов к данному перекрестку, – заверили в пресс-службе мэрии города.

Омских автолюбителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.