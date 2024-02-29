Омичам предлагается свыше 200 образовательных программ в сферах ИТ, педагогики, производства, коммунального хозяйства и экономики.

Омичам предлагается свыше 200 образовательных программ в сферах ИТ, педагогики, производства, коммунального хозяйства и экономики.

В региональном Минтруде сообщили о результатах реализации в Омской области программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2023 году свыше 2,8 тыс. омичей прошли обучение новой профессии, и порядка 80 % из них успешно трудоустроились или открыли собственное дело. Бесплатно повысить квалификацию и получить дополнительные трудовые навыки смогли участники СВО и члены их семей, безработные мамы дошкольников, женщины в декретном отпуске, соискатели в возрасте старше 50 и моложе 35 лет и другие жители региона.

В прошлом году на выбор омичей предлагалось свыше 200 образовательных программ от трех региональных операторов. Соискатели осваивали новые навыки в сферах IT, педагогики, промышленного производства, коммунального хозяйства, экономики, управления и других. Обучение проходило как дистанционно, так и в очном формате.

Получение дополнительных компетенций позволило соискателям запустить новый карьерный трек. Так, освоив специальность «Педагог дополнительного образования», омичка Ксения Крук смогла найти себя в работе с детьми. Овладение программой в омском филиале РАНХИГС заняло полгода. В нее входили очные лекции и практики, а также итоговый проект.

На должности музыкального руководителя детского сада, которую Ксения заняла уже через два дня после завершения курса обучения, оказались востребованы оба образования специалиста – музыкальное и педагогическое.

– Чтобы заинтересовать детей, к ним нужно находить подход, понимать возрастные психологические особенности. В этом мне помогло дополнительное образование. Мне очень нравится моя работа, здесь есть место творчеству и очень хороший коллектив. Кроме того, этот же сад посещает моя дочь, – поделилась сотрудница дошкольного образовательного учреждения.

На новом месте пригодился и прежний опыт работы в сфере организации самодеятельности. Музыкальный руководитель ведет дополнительный театральный кружок для детей из старших и подготовительных групп. Сейчас юные непоседы готовят премьеру мюзикла «Дюймовочка», в которой будет задействовано 30 ребят. Педагог помогает раскрыть творческие задатки каждого ребенка и учит воспитанников действовать сообща.

В региональном Минтруде уточнили, что информацию о возможностях участия в программе «Содействие занятости» национального проекта «Демография» можно получить в кадровых центрах «Работа России».