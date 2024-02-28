Все началось еще в 80-х годах, когда омский художник Анатолий Коненко окончил университет. Чтобы создать свою первую работу, ему потребовалось 12 лет.

Все началось еще в 80-х годах, когда омский художник Анатолий Коненко окончил университет. Чтобы создать свою первую работу, ему потребовалось 12 лет.

Имя омского художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко известно не только во всей России, но и далеко за ее пределами. Именно он в совершенстве владеет техникой письма на рисовых и маковых зернышках, а также на человеческом волосе. Коненко является автором уникального метода выполнения микроживописи, мастером микрорезьбы на скорлупе грецкого ореха, вишневой и других косточках плодовых деревьев. Он создал сотни микроминиатюр и продолжает удивлять своими творческими решениями. Миниатюрные работы «омского Левши» сейчас находятся в престижных государственных музеях и частных коллекциях в России, Германии, США, Англии. Японии, Чехии, Франции, Дании, Испании и других странах. А совсем недавно известному микроминиатюристу исполнилось 70 лет.

Строительные макеты и маленькая картина

Все началось в 1980-х годах, когда Коненко окончил художественно-графический факультет омского педагогического университета. Тогда Анатолий Иванович подумал, что искусству нужно что-то новое. Так и возникла идея создавать нечто маленькое.

– Я делал макеты, потому что учился в строительном техникуме, поэтому мы делали много строительных макетов. Например, кухня, спальня и разные комнатки, но там должна быть и мебель. И вот тут началось. Делаю мебель, потом вижу, что на стене должна висеть картина, а тут ковер должен лежать, тут еще что-то, и все это должно быть маленькое. Я подумал, смогу ли я нарисовать маленькую картину? Попробовал – не получается. Скажу честно, у меня ушло 12 лет, чтобы началось что-то получатся в области живописи, – рассказал мастер.

Так как с живописью у Коненко возникли проблемы, он начал делать работы в технике резьбы по дереву. Первой такой композицией стал портрет-барельеф Федора Достоевского, который был сделан на половине вишневой косточки. Теперь увидеть его можно в литературном музее имени Достоевского.

По словам «омского Левши», полная экспозиция сложилась лишь в 90-х годах. К тому времени Коненко уже организовал в Омске свою первую выставку. Билет на нее стоил один рубль. Удивительно, что инструменты для своих работ художник делал сам.

– Никто не делал инструменты. Наоборот, я помогал делать инструменты для омской микрохирургии, а потом не только для омской. Я создавал микроинструменты для операций. Потом я делал одноразовые скальпели и пинцеты, – вспоминает микроминиатюрист.

Книги со стихами и пустыми страницами

Особое место среди работ художника занимают микроминиатюрные книги. На сегодняшний день их около 300. Именно Коненко установил мировой рекорд и создал самую маленькую книгу в мире – рассказ русского писателя Антона Чехова «Хамелеон», который опубликован на 30 страницах в книге размером 0,9 на 0,9 мм. Как отмечает сам мастер, в создании таких книг была задействована его семья – сын и жена.

– Сейчас сложно вспомнить человека, который сам от начала до конца делал книгу. Обычно в ее создании участвует художник, переплетчик, главный редактор и еще много других людей. У меня оказалось проще, потому что я один все делал. Поначалу я, конечно, не мог печатать сам. Мне повезло, что к тому времени у меня уже подрос сын и в компьютерах понимал больше, чем я. И он начал это все верстать, набирать, и мы уже совместно начали что-то делать. А вот иллюстрации помогала мне создавать жена. У нас был такой семейный подряд, поэтому нам было легко, – рассказал мастер.

Создание микроминиатюрных книг началось, когда «омский Левша» нарисовал портрет Александра Пушкина. Но ему показалось это слишком простым, и тогда художник создал к портрету шестимиллиметровый том стихов с автографом писателя.

– На каждой выставке у меня спрашивали: «А что там за стихи внутри?». Но, конечно же, страницы были пустые. Тогда я решил написать стихотворные строчки хоть на одной странице. С этого и началось создание маленьких книг, – поделился Коненко.

Кроме того, как заверил мастер, многочисленные издания появились благодаря омскому профессору и коллекционеру миниатюрных книг Евгению Смирнову. Совместно они создали самый маленький в мире том «Евгения Онегина».

Рекорды омские и российские

В 2012 году Анатолий Иванович вместе со своим сыном Станиславом начали собирать омские рекорды, а вскоре и российские. Так и родилась Книга рекордов России.

– Нам было очень интересно узнать, что в Омске такое самое-самое, что потом могло бы перерасти в Книгу рекордов Омска и Омской области. Мы составили список, нашли самого высокого человека, человека с самой длинной ступней, а потом и с тонкой талией. Когда собрали, оказалось очень интересно, а потом этих людей приглашали в Москву, потому что не было ни одного такого города, где бы до этого рекорды показывали. И мы с ним издали эту книгу, правда, в маленьком формате – Книга рекордов Омска. Вскоре нас стали приглашать в другие города. Всем захотелось показать тоже свои рекорды. И тогда я предложил назвать наше издание Книгой рекордов России, – отметил художник.

Главным редактором книги является Станислав Коненко. Работы его отца заняли в ней почетное место. Это самые маленькие валенки в мире (0,9 мм), самый маленький спиннер (8 мм), и самая маленькая книга в мире (60/80 мкм).

Первая и любимая

Самой любимой миниатюрой художника оказалась «Кузнечик на скрипке». Она была сделана в конце 80-х и является одной из первых работ.

– Моя самая любимая работа та, которая олицетворяет все. Это кузнечик, играющий на скрипке. Он включает все в себя. И тех самых насекомых, на фоне которых я это делаю, а сама скрипка и является миниатюрой. Работу я сделал давно. Первый раз ее опубликовали в журнале «Наука и жизнь», – заявил «омский Левша».

«Нужно быть творческим человеком»

Мало владеть какими-то технологиями, нужно быть еще и творческим человеком, говорит Коненко.

– Надо быть творческим человеком. Показать какие-то технологии – это мало. Потому что остальное необходимо самому придумать. У тебя должен появится свой азарт, – добавил юбиляр.

Как заверил Анатолий Коненко, сейчас у него наступил период, когда ему не нужны различные рекорды. Больше всего он старается для омичей.

Однако этой весной омский художник снова планирует удивить. К школьным выпускным он пообещал создать еще одну микроминиатюрную книгу Александра Грина «Алые паруса». В задумке также «Капитанская дочка» Пушкина. Хотя, по словам Коненко, один ее том уже находится в оренбургской библиотеке, но в Омске ее презентации еще не было. Кроме того, в разработке известные миниатюрные бренды каждого региона России.