Ротавирусная инфекция особенно опасна для детей в возрасте до 3 лет, но препарат Рота-V-Эйд поможет сформировать стойкий иммунитет.

Ротавирусная инфекция особенно опасна для детей в возрасте до 3 лет, но препарат Рота-V-Эйд поможет сформировать стойкий иммунитет.

Ротавирус – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу. Иногда ее называют «кишечным гриппом» и часто путают с обычным отравлением. Между тем ротавирус это неприятное и даже опасное заболевание. В год ротавирусный энтерит уносит около 200 тыс. жизней во всем мире. Угрозу представляет сильное обезвоживание организма, которое происходит в результате рвоты и диареи.

«Кишечным гриппом» чаще всего болеют дети от шести месяцев до трех лет. Заражение вирусом происходит фекально-оральным путем, то есть через немытые руки, воду, необработанные фрукты и овощи. Источником инфекции могут быть также предметы, с которыми соприкасался ребенок: посуда, игрушки, книги. Отмечено, что особенно быстро инфекция распространяется в детских коллективах.

Инкубационный период ротавируса составляет 1-2 дня, после чего заболевание начинает резко развиваться. Типичными признаками заболевания являются:

высокая температура (до 38-39°С);

частые позывы к дефекации;

тошнота, рвота;

диарея;

боль, урчание в животе;

потеря аппетита, слабость, вялость.

Часто у детей возникают респираторные проявления в виде насморка, незначительного сухого кашля, покраснения и боли в горле, что характерно для ОРВИ. Самостоятельно установить ротавирусную инфекцию невозможно. Для постановки диагноза необходим комплекс клинических и эпидемиологических данных, лабораторные исследования для выявления возбудителя заболевания.

Одно из главных отличий ротавируса от отравления — то, что инфекцию можно и нужно предотвращать с помощью вакцинации. В омском центре «Биомедсервис» доступна индийская пентавалентная вакцина Рота-V-Эйд . Она вводится перорально и эффективно защищает ребенка от инфекционного гастроэнтерита. Проводить вакцинацию препаратом Рота-V-Эйд для формирования стойкого иммунитета можно, когда ребенок достигает возраста 6 недель.

Записаться на прививку и осмотр врача можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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