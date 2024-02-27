Депутат заявила, что вопросы инвестирования в строительство жилья должны находиться в зоне особого внимания властей всех уровней.

Депутат заявила, что вопросы инвестирования в строительство жилья должны находиться в зоне особого внимания властей всех уровней.

Бывший «народный мэр» Якутска, депутат Госдумы РФ от «Новых людей» Сардана Авксентьева посетила Омскую область с рабочим визитом. В областном центре она, в частности, обратила внимание на проблемы обманутых дольщиков. Встречи с пайщиками произошли на стройплощадках жилых домов на улице Перелета (ЖК «Весна») и по адресу Герцена,11. Впрочем, никакого строительства на обоих площадках давно не ведется.

Возведение многоквартирного дома на Герцена, 11, запланированное еще в 2006 году, было запущено по программе регенерации ветхого жилья. Проект подразумевал обновление блока, расположенного между улицами 4-я Северная, 16-я Северная, Красный Пахарь и Герцена, за счет строительства новых домов. Компания «СибНефтеСбыт» и ее исполнитель ООО «Регион» получили финансы участников через ЖСК «Центральный-2». Планы предусматривали завершение проекта к второму кварталу 2009 года, но сроки сдачи не раз сдвигались по разным причинам: от мирового финансового кризиса до затруднений с поставками материалов и работами подрядчиков. Потребовавшие возмещения вкладов участники кооператива обратились в суды, которые поддержали их позицию. Но вернуть финансы оказалось невозможным, ведь касса ЖСК оказалась пуста. К тому же стало ясно, что строительство велось на заемные деньги от «Кредитного союза», и у застройщика появился долг перед ними на сумму в 21 млн рублей.

Сардана Авскьентева обсудила ситуацию с Евгением Графкиным, который является одним из пайщиков многоэтажки по ул. Герцена,11. Ему повезло больше остальных — благодаря региональной программе он получил квартиру в другом доме. Напомним, правительство Омской области подписало соглашение с крупными застройщиками, согласно которому после сдачи дома в эксплуатацию 5% квартир передают льготникам: сиротам, переселенцам из аварийного жилья и обманутым дольщикам.

Сейчас Графкин занимается вопросами своих коллег по несчастью, как профессиональный юрист. По его подсчетам, своих квартир здесь ждут минимум 190 пайщиков.

Как заявила депутат, вопросы инвестирования в строительство жилья должны находиться в зоне особого внимания у российских властей. Авскентьева заверила в доведении информации о проблемах омских участников кооператива до своих коллег и наметила организацию встречи с руководством Фонда развития территорий, активно занятого решением подобного рода вопросов.

— Хорошо, что здесь пайщики объединились и им помогает профессиональный юрист. Мы проработаем с Евгением Графкиным все моменты, посмотрим документы, которые есть. Здесь важно выработать какие-то решения. Я в данном случае как представитель федерального законодателя могу помочь изменить какие-то законы, нормативные документы для того, чтобы ситуацию сдвинуть, — пояснила Сардана Авксентьева.

Также появились обнадеживающие новости: в случае со строительством дома на Перелета (ЖК «Весна») перспективы выглядят весьма положительно. Дольщикам пришлось ожидать собственное жилье целых восемь лет, но в 2022 году процесс двинулся вперед благодаря вмешательству губернатора Виталия Хоценко. Сейчас подрядчик занимается монтажом вентиляции, возводит наружные и внутренние стены, занимается устройством лифтовых шахт, остекление выполнено на 80%.

— Дом на Перелета — пример удачного решения вопроса. Там найден подрядчик и продолжаются работы. А объект на Герцена, 11 ждёт достройки уже 18 лет и перспектив для пайщиков получить квартиры или компенсацию пока нет. Сардана Владимировна пообещала включиться в вопрос и поднять его на федеральном уровне. Рад знакомству с «народным мэром». Очень ценно, что депутаты от «Новых людей» уделяют внимание работе в регионах, — отметил председатель регионального отделения партии Владимир Боровский.

Дольщики дома выразили свое удовлетворение по поводу приближающегося успешного завершения их жилищных вопросов.