Выявить приобретенные пороки сердца на самых ранних этапах помогут, в частности, опытные врача-кардиологи в центр «Биомедсервис».

Выявить приобретенные пороки сердца на самых ранних этапах помогут, в частности, опытные врача-кардиологи в центр «Биомедсервис».

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди количества летальных исходов во всем мире, поэтому для каждого человека крайне важна своевременная диагностика таких заболеваний. Между тем о наличии, например, пороков сердца, многие пациенты долгое время точно не знают, жалуясь на общие проблемы со здоровьем.

Порок сердца – аномалия строения этого органа, которая в той или иной степени отражается на его работе. Пороки сердца бывают врожденными и приобретенными.

Врожденные пороки сердца (ВПС) возникают вследствие нарушения внутриутробного развития плода под влиянием различных факторов. Причины могут быть как внутреннего характера, так и внешнего: наследственные заболевания, изменения гормонального фона беременной женщины, неблагоприятные экологические факторы, инфекционные болезни, воздействие медикаментов или токсинов и многих других обстоятельств.

Приобретенные пороки сердца чаще всего является следствием перенесенных заболеваний: ревматизма, инфекционного эндокардита, атеросклероза, ишемической болезни сердца, сифилиса. У молодых людей причиной приобретенных пороков чаще всего бывают ревматизм или инфекционный эндокардит, а у людей старшего возраста – атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. В результате названных выше нарушений структуры клапанов или сужение отверстий, возникают застой и переполнение камер сердца, а это приводит к перенапряжению сердечной мышцы. Пока нагрузки умеренные, а организм молодой и сильный, ему удается справляться с перенапряжением. Чаще всего на этой стадии болезнь выявляется при профилактических осмотрах или при обращении больного к врачу по другим причинам.

Пациенты с пороками сердца главным образом страдают от признаков сердечной недостаточности. Они испытывают затруднения дыхания, особенно сильно в ночное время, что связано с горизонтальным положением тела и повышением давления в сосудах легких. По тем же причинам их может беспокоить приступообразный кашель. Больные (особенно с ВПС) очень быстро устают, даже после совсем незначительной физической активности, им постоянно хочется спать, у них кружится голова, и они даже могут упасть в обморок. Из-за увеличенной печени пациент чувствует тяжесть или тянущие боли в правом подреберье. К вечеру сильно отекают ноги. Часто беспокоят ноющие боли в левой половине груди, приступы сердцебиения, неприятные ощущения в грудной клетке. У пациентов с определенными ВПС постоянно возникают инфекции нижних дыхательных путей.

Чтобы избежать развития болезни при первых подозрительных симптомах нужно обязательно посетить врача-кардиолога. В Омске опытные специалисты работают, в частности, в центре «Бимедсервис». Пациентов там консультируют Надежда Пасечная — врач высшей категории со стажем работы более 30 лет, и Юлия Москвина — кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Записаться на прием к кардиологам можно по телефону 35-26-00 или на официальном сайте «Биомедсервиса».

ООО "Аптека БИОМЕДСЕРВИС". Реклама