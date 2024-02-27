Омск-Информ
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·Спорт

Однако после первого этапа продаж билетов оказалось не так много.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об открытии второго этапа продаж билетов на первые игры плей-офф. Теперь приобрести билеты на игру могут все желающие. Однако выбор после привилегированных фанатов оказался не так велик: на игру 1 марта на первом ярусе осталось чуть более 400 мест. На встречу 3 марта на первом ярусе мест еще меньше – около 375.
Отметим, что после вчерашнего поражения «Металлургу» омская команда оказалась на втором месте Восточной конференции и вышла в плей-офф на тольяттинскую «Ладу». 
Первые две встречи команд пройдут в Омске 1 и 3 марта.
·Спорт

Однако после первого этапа продаж билетов оказалось не так много.
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об открытии второго этапа продаж билетов на первые игры плей-офф. Теперь приобрести билеты на игру могут все желающие. Однако выбор после привилегированных фанатов оказался не так велик: на игру 1 марта на первом ярусе осталось чуть более 400 мест. На встречу 3 марта на первом ярусе мест еще меньше – около 375.
Отметим, что после вчерашнего поражения «Металлургу» омская команда оказалась на втором месте Восточной конференции и вышла в плей-офф на тольяттинскую «Ладу». 
Первые две встречи команд пройдут в Омске 1 и 3 марта.