Однако после первого этапа продаж билетов оказалось не так много.

Однако после первого этапа продаж билетов оказалось не так много.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил об открытии второго этапа продаж билетов на первые игры плей-офф. Теперь приобрести билеты на игру могут все желающие. Однако выбор после привилегированных фанатов оказался не так велик: на игру 1 марта на первом ярусе осталось чуть более 400 мест. На встречу 3 марта на первом ярусе мест еще меньше – около 375.

Отметим, что после вчерашнего поражения «Металлургу» омская команда оказалась на втором месте Восточной конференции и вышла в плей-офф на тольяттинскую «Ладу».

Первые две встречи команд пройдут в Омске 1 и 3 марта.