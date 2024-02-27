К концу 2026 года банк планирует увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании с сегодняшних 8 до 11 млн человек.

К концу 2026 года банк планирует увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании с сегодняшних 8 до 11 млн человек.

ВТБ планирует увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании как минимум на 40%, с сегодняшних 8 до 11 млн человек к концу 2026 года. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

— ВТБ остается одним из лидеров по обслуживанию российских компаний на зарплатных проектах. Каждый месяц миллионы сотрудников, которые работают в сотне тысяч компаний нашей страны, получают зарплату и начисления именно на карты ВТБ. Мы несем большую ответственность при работе с компаниями любого уровня – как с флагманами экономики страны, так и с небольшими региональными предприятиями. Рынок зарплатных проектов сегодня очень конкурентный, поэтому мы будем и в дальнейшем предоставлять клиентам выгодные сервисы в режиме 24/7. Развитие этих проектов будет для нас одной из принципиальных задач на ближайшие три года, за которые мы намерены увеличить число зарплатных клиентов на 40% — до 11 млн человек, – отметил Горшков.

По итогам 2023 года число зарплатных клиентов ВТБ достигло 8 млн человек, которые работают в 100 тыс. компаний страны (рост за год – на 10%). Сумма зарплатных начислений сотрудникам компаний-партнеров только в минувшем году превысила 5,4 трлн рублей.

ВТБ предлагает комплексное обслуживание для зарплатных клиентов и членов их семей. На постоянной основе банк улучшает для них условия по продуктам и сервисам, запускает промо-предложения для новых клиентов, упрощает сервисы для начисления зарплат и запускает продукты и сервисы для родственников и близких клиентов. В прошлом году банк значительно упростил работу банковских систем для бухгалтеров, оптимизировав рутинные процессы и ускорив срок обработки запросов. Теперь через дистанционное обслуживание в ВТБ они могут провести выплаты работникам, которые получают зарплату в разных банках.

Зарплатные клиенты ВТБ могут самостоятельно заказывать себе карты и выбирать удобное место и время их получения: в офисе или с курьерской доставкой. Для более эффективного управления семейными финансами клиенты могут привязать к своему счету дополнительные именные карты, платежные стикеры родственников или друзей. Это позволит сэкономить на ежедневных переводах и без комиссии перечислять средства близким, даже если они не являются клиентами ВТБ.

В этом году ВТБ намерен перестроить работу с компаниями-работодателями, сместив акцент со стандартных продуктов на индивидуальные запросы и потребности организаций. Зарплатные клиенты получат более выгодные условия не только по кредитным продуктам, но и по вкладам, что станет нововведением на российском рынке. Для активных клиентов, которые регулярно получают зарплату или переводят ее на счета в ВТБ, банк планирует отменить комиссии за услуги в устройствах самообслуживания и по всем переводам по номеру телефона через СБП в сумме до 1 млн рублей в месяц.

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