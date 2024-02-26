Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Это документальное кино расскажет историю создания аллеи от изготовления бюстов до торжественного открытия.
В четверг, 29 февраля, в концертном зале Омской филармонии состоится премьерный показ документального фильма (0+) о создании Аллеи олимпийских чемпионов. Фильм расскажет о том, как бюсты изготавливались в мастерской скульптора Сергея Полегаева, как проходило открытие аллеи. Как сообщили в мэрии, там же состоится творческая встреча со спортсменами.
Напомним, Аллея олимпийских чемпионов появилась в Омске 12 августа прошлого года. На набережной Оми установили 22 бронзовых бюста спортсменов:
  • Маргариты Алийчук; 
  • Владимира Барнашова; 
  • Виталины Бацарашкиной; 
  • Веры Бирюковой; 
  • Виктора Блинова; 
  • Александра Волкова; 
  • Наталии Гудковой; 
  • Ивана Дворного; 
  • Ксении Дудкиной; 
  • Сергея Калинина; 
  • Евгении Канаевой; 
  • Александра Карелина;
  • Геннадия Комнатова; 
  • Александра Кузюкова; 
  • Григория Мурыгина; 
  • Юрия Мухина; 
  • Дмитрия Полина; 
  • Алексея Тищенко; 
  • Сергея Шелпакова; 
  • Алены Филюшкиной; 
  • Алексея Фоменкова; 
  • Владимира Юмина. 
Вскоре планируется установить там также бюст Александра Музыченко, который в 1980 году на яхте выиграл золото Олимпиады в парусном спорте.
·Культура/Афиша

Это документальное кино расскажет историю создания аллеи от изготовления бюстов до торжественного открытия.
В четверг, 29 февраля, в концертном зале Омской филармонии состоится премьерный показ документального фильма (0+) о создании Аллеи олимпийских чемпионов. Фильм расскажет о том, как бюсты изготавливались в мастерской скульптора Сергея Полегаева, как проходило открытие аллеи. Как сообщили в мэрии, там же состоится творческая встреча со спортсменами.
Напомним, Аллея олимпийских чемпионов появилась в Омске 12 августа прошлого года. На набережной Оми установили 22 бронзовых бюста спортсменов:
  • Маргариты Алийчук; 
  • Владимира Барнашова; 
  • Виталины Бацарашкиной; 
  • Веры Бирюковой; 
  • Виктора Блинова; 
  • Александра Волкова; 
  • Наталии Гудковой; 
  • Ивана Дворного; 
  • Ксении Дудкиной; 
  • Сергея Калинина; 
  • Евгении Канаевой; 
  • Александра Карелина;
  • Геннадия Комнатова; 
  • Александра Кузюкова; 
  • Григория Мурыгина; 
  • Юрия Мухина; 
  • Дмитрия Полина; 
  • Алексея Тищенко; 
  • Сергея Шелпакова; 
  • Алены Филюшкиной; 
  • Алексея Фоменкова; 
  • Владимира Юмина. 
Вскоре планируется установить там также бюст Александра Музыченко, который в 1980 году на яхте выиграл золото Олимпиады в парусном спорте.