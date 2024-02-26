Это документальное кино расскажет историю создания аллеи от изготовления бюстов до торжественного открытия.
В четверг, 29 февраля, в концертном зале Омской филармонии состоится премьерный показ документального фильма (0+) о создании Аллеи олимпийских чемпионов. Фильм расскажет о том, как бюсты изготавливались в мастерской скульптора Сергея Полегаева, как проходило открытие аллеи. Как сообщили в мэрии, там же состоится творческая встреча со спортсменами.
Напомним, Аллея олимпийских чемпионов появилась в Омске 12 августа прошлого года. На набережной Оми установили 22 бронзовых бюста спортсменов:
- Маргариты Алийчук;
- Владимира Барнашова;
- Виталины Бацарашкиной;
- Веры Бирюковой;
- Виктора Блинова;
- Александра Волкова;
- Наталии Гудковой;
- Ивана Дворного;
- Ксении Дудкиной;
- Сергея Калинина;
- Евгении Канаевой;
- Александра Карелина;
- Геннадия Комнатова;
- Александра Кузюкова;
- Григория Мурыгина;
- Юрия Мухина;
- Дмитрия Полина;
- Алексея Тищенко;
- Сергея Шелпакова;
- Алены Филюшкиной;
- Алексея Фоменкова;
- Владимира Юмина.
Вскоре планируется установить там также бюст Александра Музыченко, который в 1980 году на яхте выиграл золото Олимпиады в парусном спорте.