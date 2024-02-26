Водители, работающие у частников, могут брать деньги из кассы и играть в футбол по выходным. А на работу можно приезжать и попозже.

Водители, работающие у частников, могут брать деньги из кассы и играть в футбол по выходным. А на работу можно приезжать и попозже.

Омичи уже не первый месяц жалуются на давку в общественном транспорте, на что в мэрии им отвечают, что все проблемы с автобусами – из-за дефицита водителей. Омичи не хотят работать водителями в муниципальном предприятии № 8 даже несмотря на то, что им предлагают зарплату 70–75 тыс. рублей, соцпакет, длинный отпуск и массу других «плюшек» – вплоть до билетов в бассейн. Похоже, власти уже не знают, как заманить на свободные вакансии людей.

На этом фоне как-то в тени оказались частные перевозчики, которые по-прежнему контролируют немалую долю рынка. Да, говорить о каком-то стабильном заработке у водителей маршруток не стоит. Весь их заработок – сколько осталось денег после заправки и расчета с хозяином. Как таковой зарплаты они и не получают, многие работают нелегально. Но ведь в Омске немало и крупных частных перевозчиков, у которых водители оформлены официально и даже получают «белую» зарплату.

Частники в Омске обслуживают более 10 маршрутов с регулируемым тарифом – тех, которые пользуются большим спросом. В их числе маршруты 59, 72, 55, 20 и другие. А какие условия работы предлагают водителям эти перевозчики? В этом попытался разобраться обозреватель РИА «Омск-информ».

Часть перевозчиков, имеющих автобусы среднего класса и работающих по регулируемым тарифам, входит в объединение «Омский транспортный союз». Руководитель объединения Николай Артемьев очень расплывчато рассказал о заработках водителей, сославшись на то, что они берут себе часть зарплаты прямо из выручки. И подсчитать эти деньги просто невозможно.

– Водители же забирают наличные деньги к себе в карман, поэтому точно сосчитать их деньги невозможно. Мы можем говорить лишь примерно. Я думаю, что 70–80 тысяч у них получается. У разных предпринимателей еще и разные способы взаимодействия с водителями. У нас часто бывает, когда автобус принадлежит одному предпринимателю, лицензиат совсем другой, а работает на этой машине третий…Вы не «дотянетесь» до конечных цифр по зарплате у частных перевозчиков, – предупредил Николай Артемьев.

В одной из компаний, входящих в «Омский транспортный союз», признали, что водители получают часть своей зарплаты каждый день из выручки. Но есть и поступления на карту. Общий доход водителей у этого частного перевозчика оценивают в 100 тыс. рублей в месяц.

– Примерно 2200 в день берете из выручки наличкой после смены, остальное падает на карту. В день получаете примерно 5 рублей. В месяц можно и 100 рублей заработать. Неплохо для Омска. Все зависит от того, сколько кругов проедете и сколько пассажиров перевезете, – заявил менеджер по персоналу. – Один круг стоит 750 рублей. На 20-м маршруте в день можно сделать 4 круга, на 59-м и 73-м – до 5-6 кругов. Плюс доплаты за план по пассажирам. Но сейчас нужно сильно постараться, чтобы этот план не выполнить – людей очень много в автобусах.

В отличие от муниципального ПП № 8, где рабочий день начинается в 4-5 утра, на работу у этого частного перевозчика можно приехать попозже – к 6 утра. Тогда рабочий день закончится где-то в 21 час, а если приехать еще позже, то придется поработать до 22-23 часов.

– У нас, пожалуй, самые лучшие условия работы в городе. У нас очень хорошо, приходите, пожалуйста, на работу! Есть доплаты за сверхурочный выход – 1500 рублей в день. Водители автобусы не ремонтируют. Если сломаетесь – пересаживаетесь на другой и дальше работаете. А еще у нас очень дружная команда – на следующих выходных мы играем в футбол – водители против слесарей и инженеров. Приходите, будет очень интересно и весело! – заявил задорным голосом менеджер.

Несмотря на эти, как выразился менеджер, очень хорошие условия работы, и у этого частного перевозчика водителей не хватает – имеет место недовыпуск подвижного состава. В частности, омичи подолгу не могут дождаться автобусов 20-го маршрута. Горожанам особенно трудно уехать на 20-ке утром из Нефтяников. По словам Николая Артемьева, из-за дефицита водителей невозможно выпустить в рейс плановые 24 автобуса. Так, в разгар рабочего дня 26 февраля на маршруте работало всего 14 машин.

Есть проблемы с кадрами и у других частных перевозчиков, несмотря на то что у них примерно такие же условия работы водителей. Часть зарплаты они получают из ежедневной выручки, часть – на карту. Суммы варьируются и составляют от 2 до 5 тыс. рублей в день. Можно работать по графикам 2/2 или 3/3. В тех автобусах, где нет кондукторов или валидаторов, водителям еще доплачивают за сбор выручки с пассажиров. Но доплаты эти невеликие, а хлопот много – нужно крутить руль и считать деньги. Может быть, поэтому омичи неохотно идут в эту сферу. По крайней мере, несмотря на в целом неплохие условия труда, дефицит водительских кадров очень велик, и в ближайшие месяцы он не исчезнет.