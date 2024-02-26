Спецтехнике мешают снежные заносы, перекопанные междворовые проезды и легковые машины, припаркованные вплотную к контейнерным площадкам.

Спецтехнике мешают снежные заносы, перекопанные междворовые проезды и легковые машины, припаркованные вплотную к контейнерным площадкам.

Вывоз мусора является одной из важнейших задач для обеспечения комфортной жизни населения, однако региональный оператор по обращению с ТКО не всегда может гарантировать своевременное оказание этой коммунальной услуги. Типичные причины затруднений компания «Магнит» показала на примерах переписки в социальных сетях.

Одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются водители мусоровозов, является парковка легковых машин практически вплотную к контейнерным площадкам для сбора отходов. Очередной такой случай на прошедшей неделе произошел во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Багратиона, 9. Водитель автомобиля Daewoo Nexia оставил его на три дня на повороте к площадке, и все это время возчики не могли забрать мусор. Жители писали жалобы в компанию «Магнит», но возможность вывоза появилась только после того, как хозяин легковой машины соизволил ее отогнать.

Еще одной распространенной причиной заблокированных контейнерных площадок являются перекопанные дворы из-за ремонтных работ. Ответственность в таких случаях лежит на управляющих компаниях, которые должны перенести контейнеры в места, откуда мусоровозы смогут без проблем вывезти отходы. Это требует согласованной работы между жителями, управляющими компаниями и региональным оператором, но так происходит только в теории. На практике управляющие жильем организации (УК, ТСЖ, ЖСК) не извещают регоператора о проведении ремонтных работ, возчики не могут проехать к площадкам, а население негодует. Так произошло в домах № 57 и 59 на улице Нахимова.

Из-за обильных снегопадов и несвоевременной очистки дорог водители мусоровозов жалуются на невозможность проезда к занесенным площадкам.

– Вывоз мусора – это задача, требующая сотрудничества всех сторон. Жители должны быть внимательными к парковке своего транспорта, управляющие компании – своевременно информировать о ремонтных работах, дорожные службы – расчищать вовремя проезды, а региональный оператор – организовывать вывоз мусора согласно установленным законом требованиям. Мы благодарим администраторов сообщества, журналистов, которые активно поднимают в своих публикациях проблемы вывоза мусора. Ваше внимание к этой проблеме играет важную роль в формировании общественного сознания и мобилизации усилий для ее решения. Уверены, что вместе сможем добиться положительных изменений и создать чистое окружающее пространство для всех омичей, – отметили в пресс-службе регионального оператора «Магнит».

В компании еще раз напомнили о круглосуточной горячей линии, на которую можно обращаться с любыми вопросами, связанными с проблемами вывоза отходов. Сообщения с приложенными фото или видео можно отправить в группу WhatsApp, а кроме того, с представителем «Магнита» можно связаться по номеру 8-962-054-85-53. Жалобы, поступившие на горячую линию, обычно обрабатываются в течение суток.