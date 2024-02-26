По словам Анатолия Соловьева, полынья на Иртыше у Ленинградского моста оказывает благотворное влияние на фауну.

По словам Анатолия Соловьева, полынья на Иртыше у Ленинградского моста оказывает благотворное влияние на фауну.

На минувшей неделе стало известно о том, что на омских реках резко понизилось содержание кислорода в воде, что чревато массовым мором рыбы. Ежегодно к концу зимы из-за толстого льда содержание кислорода в воде снижается, и рыба гибнет на разных водоемах – в основном на озерах. Подобный мор рыбы уже произошел на озере в Любинском районе.

А как предотвратить это? Чем опасен мор рыбы? Об этом обозреватель РИА «Омск-информ» спросил у эколога, профессора, члена общественной палаты Омской области Анатолия Соловьева. По словам специалиста, особо ничего и нельзя предпринять.

– Это естественный процесс. Лед не тает, кислород не поступает, рыба из-за дефицита кислорода подыхает, – посетовал Анатолий Соловьев. – На озерах, где есть арендаторы или рыбаки, там делают лунки, и благодаря им вода обогащается кислородом. Бывает, что через эти лунки рыба даже на поверхность льда выпрыгивает. На Оми и Иртыше лунки, конечно, никто специально не делает. Разве что рыбаки на затонах.

По словам эксперта, полынья, ежегодно образующаяся на Иртыше у Ленинградского моста, оказывает благотворное влияние – благодаря ей вода насыщается кислородом и рыба в том районе не гибнет. Но что такое одна полынья на тысячи километров длины Иртыша?

– Рыба похитрее находит места и перемещается ближе к этой полынье. Но полыньи – это, конечно, мелочь. Регулировать это все надо, но никто толком не знает, как это делать, – отметил Анатолий Соловьев.

Профессор посетовал, что в регионе особо никто не знает, что делать с рыбой – сколько ее нужно и можно вылавливать, какую численность нужно поддерживать и т. д. И это проблема куда масштабнее, чем ежегодный мор в конце зимы.