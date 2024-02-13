Инцидент произошел на любинском озере Старица. Об этом рассказали местные рыбаки.

Инцидент произошел на любинском озере Старица. Об этом рассказали местные рыбаки.

Омские рыбаки в социальных сетях рассказали о заморе рыбы на озере Старица, расположенного в природном заказнике «Пойма Любинская» Любинского района. По их словам, каждый год местный предприниматель выкачивает из водоема воду.

– На любинской Старице снова беда, очередной замор. А насосная будка местного предпринимателя из села Любино-Малороссы как стояла, так и стоит. Качает он водичку из Старицы безбожно, начиная с весны и до самой осени, поливая ею свои поля. Напомню, что Старица – это как-никак природоохранный государственный заказник, но на это всем все равно. Старицу Иртыш не заливает уже 5 лет, воды мало, а здесь еще систематическая выкачка воды, за лето уровень воды упал на 3–4 метра. Влияет ли это на появление заморов, думайте сами, – пишет автор поста.

Подобная ситуация на озере происходит уже не первый раз. В сентябре прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту откачки воды из озера. Однако о возбуждении уголовного дела затем не сообщалось.