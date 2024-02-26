По данным Почты России, одна из таких посылок вытянула на полтонны. За прошлый год подобных нестандартных отправлений набралось около 2 тысяч.

По данным Почты России, одна из таких посылок вытянула на полтонны. За прошлый год подобных нестандартных отправлений набралось около 2 тысяч.

Почта России рассказала о нестандартных крупногабаритных посылках, отправленных из Омской области в прошлом году: их насчитали более 1800, а общий вес – 7500 тонн. Самая тяжелая из них весила 500 кг. Содержимое было разным, как и география этих почтовых отправлений.

– Компании и организации региона отправляют почтой мебель, бытовую технику, строительные материалы и многое другое. Крупные посылки из Омска адресуют, в основном, в Новосибирск, Читу, Улан-Удэ, Владивосток, Москву, Нерюнгри, Благовещенск, – рассказывает пресс-служба Почты России.

Всего же за прошлый год такие грузы отправляли более чем по 17 направлениям. Они перевозились как железнодорожным транспортом, так и на автомобилях.