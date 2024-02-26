Омск-Информ
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·Происшествия

Труп животного со льда доставали сотрудники «Пожарно-спасательной службы Омской области». 
Вчера в Омске на Иртыше обнаружили мертвую косулю. Труп животного со льда доставали сотрудники «Пожарно-спасательной службы Омской области».
В ведомстве отметили, что в этом году они впервые получили подобный сигнал о мертвом животном. Ранее работники службы выезжали только на помощь косулям, которые оказались в беде.
Напомним, всего в этом году в Омске спасли около 115 косуль. Спасенных животных вывезли за город на правый берег Иртыша. 
·Происшествия

Труп животного со льда доставали сотрудники «Пожарно-спасательной службы Омской области». 
Вчера в Омске на Иртыше обнаружили мертвую косулю. Труп животного со льда доставали сотрудники «Пожарно-спасательной службы Омской области».
В ведомстве отметили, что в этом году они впервые получили подобный сигнал о мертвом животном. Ранее работники службы выезжали только на помощь косулям, которые оказались в беде.
Напомним, всего в этом году в Омске спасли около 115 косуль. Спасенных животных вывезли за город на правый берег Иртыша. 