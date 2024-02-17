Спасенных животных вывезли за город на правый берег Иртыша. Стала известна и судьба тех животных, которые сбежали сами.

Спасенных животных вывезли за город на правый берег Иртыша. Стала известна и судьба тех животных, которые сбежали сами.

О 115 спасенных косулях в Омске рассказал РИА «Омск-информ» первый замглавы руководителя регионального Минприроды Сергей Палагута. По его словам, именно столько животных отловили в Омске и вывезли за город с начала массовой миграции животных.

Напомним, что косули «оккупировали» Омск в декабре прошлого года. Животные массово устремились на Левобережье, они прятались в кустах, застревали в заборах, бросались под машины, их рвали собаки.

По словам Сергея Палагуты, косули как пришли в Омск в декабре, так и ушли отсюда в том же месяце. Остались лишь небольшие группы животных.

- Еще до Нового года косули покинули Омск. Из тех, которые зашли в город, какую-то часть отловили, какая-то часть погибла. На окраинах города еще присутствуют немногочисленные группировки. Иногда эти косули еще заходят в жилую застройку. Мы выявляем места обитания и отлавливаем их. В прошлую субботу отловили одну из 5 косуль, - говорит Палагута. Всего отловили больше 115 голов. Их вывезли на правый берег Иртыша в сторону Черлакского тракта, Пушкинского тракта.

Куда ушли другие животные – неизвестно. В Минприроды не используют никакие технические средства, чтобы отследить передвижение животных. Знают в ведомстве и цифру по погибшим в городе особям, но не озвучивают ее, дабы не шокировать омичей.

Что касается эклеров из косуль или котлет из косулятины, то по словам Сергея Палагуты в этом нет ничего необычного – в регионе ежегодно законно добывают 6000 особей косули. Поэтому мясо этого животного – довольно распространенный ингридиент для любого блюда.