Награждение победителей конкурса управленцев прошло в МХАТ имени Горького.
25 февраля Наблюдательный совет назвал победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одним из победителей конкурса стал омич – генеральный директор АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрий Мишуров.
Глава региона Виталий Хоценко поздравил его с победой. При этом сам губернатор стал наставником для участников конкурса.
– Поздравляю гендиректора АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрия Мишурова с победой в конкурсе управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Достойно представил родную Омскую область! Молодец! – отметил Хоценко.
Всего в конкурсе победили 102 человека из 31 региона и двух стран – Бельгии и Сербии.
– Наблюдательному совету пришлось делать трудный выбор, но он был честным. Вас 102 человека, и вы – лучшие. Вы доказали на оценочных испытаниях гибкость своего ума, крепость психики, показали, что умеете рисковать. Вы и есть будущее России, поэтому должны понимать, сколько вы сил приложите, таланта, знаний, умений отдадите – такой и будет страна. Вы – лидеры России, на вас ответственность. Но с вами я спокоен, – отметил член Наблюдательного совета Михаил Швыдкой.
Награждение победителей прошло в МХАТ имени Горького.