По приметам мальчика сумели быстро найти сотрудники Росгвардии и передали его маме.

По приметам мальчика сумели быстро найти сотрудники Росгвардии и передали его маме.

В Кировском округе, неподалеку от одного из магазинов, потерялся 6-летний мальчик. Как выяснилось, его мама, находящаяся рядом с ним, на время отвлеклась, а сынишка в это время ушел и пропал.

– Приметы ребенка были переданы всем городским нарядам Росгвардии. Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к поиску и спустя непродолжительное время прапорщик полиции Канат Жунусов и сержант полиции Вадим Щеглов в одном из торговых центров обнаружили мальчика без сопровождения взрослых, – сообщили в Управлении Росгвардии по Омской области.

К счастью, с ребенком было все в порядке, и очень скоро росгвардейцы передали мальчика его маме.