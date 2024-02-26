Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Из-за нарушения антикоррупционного законодательства глава лишился должности, а теперь и попал в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия. 
Бывший глава администрации Черлакского городского поселения Виктор Павликов попал в реестр лиц, которые были уволены из-за утраты доверия. 
Экс-глава попал в реестр из-за нарушения сразу двух законов – «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». С должности его уволили 20 декабря прошлого года.
Напомним, ранее областная прокуратура сообщала, что с 2021 по 2022 год Павликов заключил контракты на установку контейнерных площадок для сбора ТКО со своим родным дядей, который был предпринимателем. Он подписал акты приемки работы, но не проинформировал о возникшем конфликте интересов. Из-за этого надзорное ведомство потребовало прекратить его полномочия досрочно.
·Политика

Из-за нарушения антикоррупционного законодательства глава лишился должности, а теперь и попал в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия. 
Бывший глава администрации Черлакского городского поселения Виктор Павликов попал в реестр лиц, которые были уволены из-за утраты доверия. 
Экс-глава попал в реестр из-за нарушения сразу двух законов – «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». С должности его уволили 20 декабря прошлого года.
Напомним, ранее областная прокуратура сообщала, что с 2021 по 2022 год Павликов заключил контракты на установку контейнерных площадок для сбора ТКО со своим родным дядей, который был предпринимателем. Он подписал акты приемки работы, но не проинформировал о возникшем конфликте интересов. Из-за этого надзорное ведомство потребовало прекратить его полномочия досрочно.