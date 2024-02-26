Оператор развернул необходимые системы для внедрения мобильной связи и скоростного интернета по стандартам последнего поколения.

Оператор развернул необходимые системы для внедрения мобильной связи и скоростного интернета по стандартам последнего поколения.

Компания «Ростелеком» осуществила очередной этап реализации всероссийской программы по устранению цифрового неравенства, запустив в малонаселенных пунктах Омской области 64 базовые станции мобильной связи. Связь последнего поколения теперь есть в населенных пунктах Александровка, Байбы, Бердянка, Большая Роща, Большая Тава, Боровое, Георгиевка, Голубовка, Девятериковка, Десподзиновка, Дубровка, Иванов Мыс, Исаевка, Кайлы, Качуково, Коконовка, Красный Овцевод, Лесное, Липов-Кут, Малый Атмас, Мясники, Новоуйка, Песчанка, Поречье, Протопоповка, Путь Ленина, Рагозино, Сарат, Северное, Спайка, Сягаевка, Ташетканы, Тишанка, Усть-Тара, Ушаково, Хвойный, Цветково, Чередово, Чулино и Ягодное. Для реализации поставленных задач специалисты компании проложили более 398 км оптики. Благодаря выполненным работам более 18,5 тыс. жителей региона теперь имеют возможность подключить современные сервисы.

– Появление мобильной связи и беспроводного интернета – важный шаг в направлении повышения качества жизни в селе. По программе УЦН 2.0 в 2023 году в Омской области построено рекордное количество вышек сотовой связи. Это значительно улучшило качество получения услуг: теперь они могут заказывать справки, записываться к врачу через портал «Госуслуги» и общаться с друзьями в мессенджерах, пользоваться скоростным интернетом и смотреть видеосервис Wink, – пояснил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

В 2024 году в Прииртышье будут построены 54 базовые станции. Список деревень и сел, которым необходимо подключение к мобильной связи, формировался по итогам народного голосования на портале «Госуслуги». Перечень населенных пунктов, которые вошли в проект, доступен на сайте «Ростелекома».

Программа устранения цифрового неравенства реализуется с апреля 2021 года, когда «Ростелеком» и Минцифры России заключили дополнительное соглашение по расширению базовой программы, и предполагает строительство станций мобильной связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек.