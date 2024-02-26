Все решит сегодняшний матч с магнитогорским «Металлургом».

Все решит сегодняшний матч с магнитогорским «Металлургом».

Уже сегодня, 26 февраля, станет известно, с кем омский «Авангард» начнет первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня «ястребы» проведут последний матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Магнитогорске против «Металлурга».

Если «Авангард» одержит победу в основное время, то закончит регулярку на первом месте Восточной конференции и выйдет на хабаровский «Амур». Если же «ястребов» ждет поражение, то они останутся на втором месте, и их соперником станет тольяттинская «Лада».

Отметим, что другие хоккейные клубы в Восточной конференции уже распределились по парам. Так, «Салават Юлаев» встретится с «Трактором», а «Ак Барс» с «Автомобилистом». Плей-офф начнется с 29 февраля.