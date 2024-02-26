Такие данные приводятся в рейтинге по доступности бензина. Омская область оказалась в нем на 39-м месте.

Такие данные приводятся в рейтинге по доступности бензина. Омская область оказалась в нем на 39-м месте.

«РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доступности бензина за январь. Омская область в нем оказалась на 39-м месте.

Согласно данным исследования, на чистую среднюю зарплату местный житель может купить 968 литров бензина марки АИ-92 при цене 48,17 рубля. За год цена этого вида топлива выросла на 7,3 %.

Доступнее всего бензин оказался в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Отметим, что рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему распространенной в стране марки бензина, который может приобрести местный житель на среднюю в регионе зарплату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной заработной платы в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе этого года.