К примеру, девочек в регионе называют Линами, а мальчиков – Асланами.

К примеру, девочек в регионе называют Линами, а мальчиков – Асланами.

Сегодня портал ЗАГС обновил данные о том, как жители Омской области называют своих детей. В топ-5 самых редких женских имен в этом году попали Аниса, Сумайя, Русалина, Лина и Маргита. Пять самых редких мужских имен – Арташ, Арслан, Камиль, Закир и Фархат.

Самыми популярными именами остаются Анна, Ева, Дарья, София и Полина. Мальчиков чаще всего называют Михаил, Тимофей, Александр, Артем и Максим.

По данным ЗАГС, в прошлом году взрослые омичи 1635 раз меняли свои имена.