Омск-Информ
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·Общество

Длина дорожек составляет 25 метров. Заниматься плаванием там смогут не только спортсмены, но и простые омичи.
Сегодня в микрорайоне «Московка-2» в Омске открылся новый бассейн. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
— В новом спорткомплексе будут тренироваться профессиональные спортсмены, группы здоровья, жители микрорайона разных возрастов, — рассказал глава региона.
В бассейне сделали 6 дорожек размером 25 на 16 метров. Строило объект ООО «АРТ РемСтрой».
·Общество

Длина дорожек составляет 25 метров. Заниматься плаванием там смогут не только спортсмены, но и простые омичи.
Сегодня в микрорайоне «Московка-2» в Омске открылся новый бассейн. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
— В новом спорткомплексе будут тренироваться профессиональные спортсмены, группы здоровья, жители микрорайона разных возрастов, — рассказал глава региона.
В бассейне сделали 6 дорожек размером 25 на 16 метров. Строило объект ООО «АРТ РемСтрой».