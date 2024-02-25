Он пытался незаметно вытащить деньги из ее кармана, но женщина заметила преступника.

Он пытался незаметно вытащить деньги из ее кармана, но женщина заметила преступника.

В полицию обратилась 69-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала, что сняла в банкомате торгового центра на улице Жуковского 17 тыс. рублей и отправилась за покупками. Пока она выбирала товар, к ней подошел неизвестный и попытался незаметно вытащить деньги из кармана куртки. Пенсионерка схватила его за руку, но грабитель сумел вырваться и убежать с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе 39-летний местный житель признался в преступлении. Он рассказал, что заметил, как женщина рассчитывается за покупки крупными купюрами и решил их похитить.

Пока мужчину ловили, он уже успел потратить все деньги. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, мошенничество и кражи.