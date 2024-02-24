Многоэтажку неподалеку от остановки «Поворотная» начали возводить в далеком 2005 году. Теперь чтобы достроить дом, надо его сначала снести.

Многоэтажку неподалеку от остановки «Поворотная» начали возводить в далеком 2005 году. Теперь чтобы достроить дом, надо его сначала снести.

В Омске возобновилась активная работа на стройплощадке долгостроя на улице 70 лет Октября. Проблемный дом начала возводить еще в 2005 году «Домостроительная компания Конто». В итоге все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25 %. В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой», занимающаяся строительством и ремонтом дорог. Сейчас подрядчик занимается демонтажем аварийного долгостроя. На стройплощадке работает техника, а рабочие убирают снег с верхних этажей.

– Здание будут демонтировать вплоть до фундамента, потому что экспертиза показала, что конструкции находятся в аварийном состоянии, – цитирует «Город55» заявление регионального Минстроя. – 18 лет бесхозно все это стояло: дождями пропитываемое и ветрами обдуваемое, Демонтажные работы рассчитывают завершить до конца марта. После этого подрядчик приступит к возведению дома по проекту.

Изначально здание хотели разобрать только до 4-го этажа, однако после дополнительно проведенной экспертизы стало понятно, что уже имеющиеся конструкции небезопасно использовать. В жилом доме, достроить который нужно за один год, квартиры получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.