По свидетельству очевидцев, водитель легковушки даже не притормозил. Неравнодушные омичи увезли пса в ветклинику.

По свидетельству очевидцев, водитель легковушки даже не притормозил. Неравнодушные омичи увезли пса в ветклинику.

В Омске прямо на пешеходном переходе водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил собаку. Как сообщается в паблике ЧП в Омске, водитель ехал на большой скорости и даже не притормозил перед пешеходным переходом, по которому в это время шел пес.

От удара собака получила тяжелые травмы – у пса повреждена передняя лапа, сломан позвоночник, таз и задние конечности, а также поврежден глаз. Все это стало известно после того, как неравнодушные очевидцы ДТП отвезли собаку в ветклинику. Очевидцы просят нерадивого водителя откликнуться, прийти в полицию и сознаться в совершении ДТП, а также оплатить лечение собаки. О том, в каком конкретно месте произошло это ДТП, не сообщается.