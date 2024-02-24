«Ястребы» на выезде встретятся с челябинским «Трактором» и попытаются вернуть лидерство в Восточной конференции.

«Ястребы» на выезде встретятся с челябинским «Трактором» и попытаются вернуть лидерство в Восточной конференции.

Омский «Авангард» сегодня, 24 февраля, встретится на выезде с челябинским «Трактором». Матч начнется в 17:30 часов по омскому времени. «Авангард» с 91 очком сейчас находится на втором месте в Восточной конференции. Столько же очков и у лидера конференции магнитогорского «Металлурга», который обходит «Авангард» по дополнительным показателям.

Очевидно, что омичи попытаются обыграть «Трактор» и вернуть себе лидерство в конференции. Челябинская команда, как и «Авангард», давно уже обеспечила себе выход в плей-офф и располагается на 6-й строчке Востока.

А последним матчем в регулярном чемпионате для «ястребов» станет встреча с их «закадычными» соперниками – магнитогорским «Металлургом». Матч пройдет в Магнитогорске 26 февраля, и по его итогам точно станет понятно, с кем «Авангард» встретится в первом раунде плей-офф – тольяттинской «Ладой» или хабаровским «Амуром». Матчи плей-офф стартуют уже 29 февраля.