Омск-Информ
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·Общество

Голосование проходило в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко остановил голосование по выбору названия для международного арт-фестиваля. Он пройдет в Омске и районах области этим летом.
На выбор омичам предоставлялись 4 варианта: «Омские стены», «Омск − город солнца», «Омские кварталы» и «Омск − ты просто космос». Большинство жителей региона (5053) проголосовали за последний вариант.
Глава региона поблагодарил омичей за участие в голосовании.
·Общество

Голосование проходило в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко остановил голосование по выбору названия для международного арт-фестиваля. Он пройдет в Омске и районах области этим летом.
На выбор омичам предоставлялись 4 варианта: «Омские стены», «Омск − город солнца», «Омские кварталы» и «Омск − ты просто космос». Большинство жителей региона (5053) проголосовали за последний вариант.
Глава региона поблагодарил омичей за участие в голосовании.