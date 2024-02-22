Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Документы от кандидатов на пост руководителя вуза будут принимать до 11 марта включительно. Сейчас университетом руководит и.о. ректора Наталья Макарова.

На сайте Омского государственного педагогического университета опубликована информация о предстоящих выборах ректора вуза. Накануне заседал ученый совет ОмГПУ, была создана комиссия и утвержден план мероприятий по проведению выборов ректора.

С 22 февраля по 11 марта включительно структурные подразделения университета, его филиал в Таре и студенты вуза должны провести общие собрания, выдвинуть кандидатов на должность ректора, а затем представить в комиссию протоколы.

В настоящее время исполняющим обязанности ректора ОмГПУ является Наталья Макарова. Прежний руководитель вуза Иван Кротт в 2022 году стал министром образования Омской области, а позже получил статус заместителя председателя правительства региона.

·Образование

Документы от кандидатов на пост руководителя вуза будут принимать до 11 марта включительно. Сейчас университетом руководит и.о. ректора Наталья Макарова.

На сайте Омского государственного педагогического университета опубликована информация о предстоящих выборах ректора вуза. Накануне заседал ученый совет ОмГПУ, была создана комиссия и утвержден план мероприятий по проведению выборов ректора.

С 22 февраля по 11 марта включительно структурные подразделения университета, его филиал в Таре и студенты вуза должны провести общие собрания, выдвинуть кандидатов на должность ректора, а затем представить в комиссию протоколы.

В настоящее время исполняющим обязанности ректора ОмГПУ является Наталья Макарова. Прежний руководитель вуза Иван Кротт в 2022 году стал министром образования Омской области, а позже получил статус заместителя председателя правительства региона.