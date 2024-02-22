Помимо активной работы в городе, компания взяла шефство над спортивной школой в ЛНР.

Помимо активной работы в городе, компания взяла шефство над спортивной школой в ЛНР.

Омская область продолжает оказывать всестороннюю помощь подшефному городу Стаханову в ЛНР. Идет важная работа – восстановление инфраструктуры города, пострадавшего от военных действий.

В ходе рабочей поездки делегация от региона под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко посетила объекты, чтобы определить объем восстановительных работ на этот год. Компания «Омскэлектро», одно из крупнейших энергопредприятий Омска, более года участвует в восстановлении инфраструктуры города. Компания более 100 лет работает на благо родного региона, имеет богатый опыт наставничества. Профессионализм омских энергетиков, которые хорошо справляются со строительством и реконструкцией объектов, востребован и на новых территориях.

Глава компании Андрей Жуковский посетил Стаханов с еще одной гуманитарно-просветительской миссией. Во время поездки заключен совместный план мероприятий Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи и АО «Омскэлектро» по реализации гуманитарно-просветительской миссии на территориях Омской области и города Стаханова в 2024 году.

«Омскэлектро» известна как компания, которая поддерживает молодежь и развивает спорт. Решено с этим помочь и жителям новых территорий. Компания будет развивать детский спорт в городе Стаханове Луганской Народной Республики. Спортивная школа № 1 города Стаханова стала одним из объектов шефской помощи, закрепленных за «Омскэлектро».

– Это одна из немногих спортивных школ в Стаханове, которая уцелела во время военных действий, и очень важно, чтобы дети смогли, несмотря ни на что, продолжить занятия спортом. Взять шефство над спортшколой № 1 Стаханова – это ответственное решение для компании. Мы понимаем, что здоровая, спортивная молодежь – это будущее страны, поэтому необходимо развивать и поддерживать спортивное направление, – прокомментировал Андрей Жуковский.

Ранее сообщалось, что восстанавливать город Стаханов вместе с Омской областью будет Ставропольский край.